(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – L’EA7 Emporio Armaninon faalla Germanineppure in2 dellae batte i biancoblù 77-67 portandosi sul 2-0 nella serie, che da giovedì si sposterà al PalaLeonessa A2A. L’Olimpia, che ha di fatto condotto ritmi e punteggi per tutto l’arco dei 40’, contrariamente a quanto accaduto pochi giorni fa, ha costruito il successo di questa sera partendo dalla difesa: in una serata in cui su entrambi i fronti non sono arrivate percentuali al tiro eccelse, infatti, i biancorossi hanno fatto valere tutto il loro strapotere fisico, costringendo– che ha tirato con il solo 30% dall’arco dei 3 punti – a ben 16 palle perse, che hanno portato in dote un prezzo da pagare piuttosto alto, così come i 14 rimbalzi d’attacco concessi a Melli e compagni.

Inter-Sassuolo Primavera è terminata da pochi minuti con il risultato di 1-3. Questo è il tabellino della partita valida per la prima semifinale del Campionato Primavera . I nerazzurri di Christian Chivu in black-out totale. ADDIO – L’Inter Primavera , nonostante i favori del pronostico, hanno ... inter-news

Semifinale scudetto: Milano non fa sconti a Brescia e si prende anche gara 2

Inter, Chivu lascia la panchina della Primavera. Nuovo ruolo per Handanovic - Inter, Chivu lascia la panchina della Primavera. Nuovo ruolo per Handanovic - Al termine della semifinale playoff per lo scudetto Primavera, Christian Chivu - allenatore dell'Inter - annuncia l'addio alla società nerazzurra. Un percorso iniziato 6 anni fa, con l'ex difensore ... fantacalcio

