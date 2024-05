‘Sei la fine del mondo letteralmente una riflessione ecofemminista tra performance e satira

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Scanzorosciate. “Sei nata in questoe la tua vita è sempre stata così. Difficile immaginarla in altro modo”. Lo ripetono, Valentina Ghelfi e Selene Demaria, durante “Sei ladel)”, spettacolo di Annachiara Vispi, proposto al teatro di Rosciate domenica 26 maggio, appuntamento conclusivo di Up to You, festival di teatro contemporaneo realizzato con una direzione artistica partecipata che vede la sinergia di Qui e Ora Residenza Teatrale e dei giovani under 30 impegnati nel progetto di formazione. Immaginare, con le sue diverse declinazioni: rappresentare con la mente, ma anche desiderare in altro modo. Immaginare undiverso, da realizzare curando le relazioni tossiche createsi tra esseri umani e natura, ma anche tra esseri umani stessi.