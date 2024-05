Seconda categoria - l’Orbetello domina Spareggio vint - ora si spera nel ripescaggio

(Di lunedì 27 maggio 2024)annichilisce l’Audace Legnaia nelloregionale die chiude nel migliore dei modi la propria annata. La squadra di mister Federici, dopo avero i playoff del girone G, vince loche dà possibilità diin Primagrazie ad una prestazione perfetta di tutto il team che ha saputo mettere il bavaglio agli avversati, battendoli 3-1. ORBETELLO: Tirabassi, Del Prete, Troncarelli, Di Nardo, Santu, Famà, Sabatini, Gamberoni, Compagnucci, Zimmaro, Bisozzi. A disposizione: Galimberti, Giusti, Mancianti Gia., Tamalio, Di Chiara, Mancianti Giu., Birra, Franci, Vitelli. All. Federici. AUDACE LEGNAIA: Inconi, Spinella, Cristiani, Leao, Formigli, Marzi, Sarri, Longosci, De Carlo, Solvi, Silvestri.

L’Atletico non si arrende. E vuole il ripescaggio - L’Atletico non si arrende. E vuole il ripescaggio - seconda in classifica dietro il super Matelica, play-off di girone conquistati con il pari sul Corridonia e poi col successo sulla Vigor Castelfidardo, il disco rosso al sogno Eccellenza arriva allo ... ilrestodelcarlino

Calcio seconda. Amarezza Legnaia. Orbetello spietato - Calcio seconda. Amarezza Legnaia. Orbetello spietato - ORBETELLO 3 AUDACE LEGNAIA 1 ORBETELLO: Tirabassi, Del Prete, Troncarelli, Di Nardo, Santu, Famà, Sabatini (98’ Giusti), Gamberoni (10’ Di Chiara), Compagnucci (88’ Franci), Zimmaro (93’ Mancian ... msn

Rinascita Portuali Dorica : "Si è chiuso il cerchio" - Rinascita Portuali Dorica : "Si è chiuso il cerchio" - Partiti dalla Terza Categoria 14 anni fa: "L’Eccellenza era inimmaginabile. L’inizio in un campetto di Offagna, ognuno con un pantaloncino diverso". ilrestodelcarlino