(Di lunedì 27 maggio 2024) Jens Stoltenberg è ungenerale dellaa fine mandato, è un alto ufficiale diplomatico nomidai governi, non è il «Commander in Chief», non spetta a lui inviare truppe sul fronte, fare piani di battaglia, il suo è un delicato ruolo politico in cui la prudenza è necessaria, l'equilibrio indispensabile, la condivisione un principio inderogabile. Come ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, «non esiste uno una nazione chela linea per tutte le altre». Stoltenberg si è ritrovato con una guerra nel cuore dell'Europa, il suo compito non è facile e non può esser svolto con faciloneria, soprattutto verbale, perché non si combatte solo con i fucili, ma prima di tutto con le parole. Intervistato dall'Economist, Stoltenberg ha detto che «è giunto il momento che gli alleati valutino se revocare alcune delle restrizioni imposte sull'uso delle armi che hanno dato all'Ucraina.