Se vuoi la pace prepara la pace

(Di lunedì 27 maggio 2024) Martedì 28, con inizio alle ore 17, all’Ipseoa “E. Gagliardi” (presieduto dalla DS Eleonora Rombolà) verrà presentato il progetto “RES PAX”, per dare vita ad un Comitato provinciale per la costituzione di una Rete scolastica e sociale al fine di promuovere l’Educazione allaa tutti i livelli, con la speranza che si costruisca una visione diversa per il futuro delle nuove generazioni, tesa all’incontro e al dialogo all’interno delle comunità e tra i popoli. : è questo il terreno che il progetto RES PAX vuole coltivare per ritradurre la locuzione latina, Si vism, para bellum, (selala guerra). Con questo spirito l’Ipseoa “E. Gagliardi” ha promosso l’iniziativa affinché si contrasti con la forza delle idee, dell’impegno, degli strumenti culturali, il clima che sembra imperare nei governi europei e mondiali: che tutto si deve risolvere attraverso le armi e le guerre; come, a suo tempo, aveva denunciato Erasmo da Rotterdam con Querela Pacis (1517).

“Resto ancora della ferma convinzione che se vuoi la pace devi prepara re la pace . Dobbiamo impegnarci molto di più per cercare una via di negoziato che risolva il conflitto”. Così il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi , a margine di un incontro a Milano, commentando le parole ... liberoquotidiano

Comunicato Stampa Il messaggio dell’arcivescovo di Benevento in occasione della Pasqua “Carissimi, il Signore Gesù Cristo, la nostra pace (Ef 2,14), nell’appressarsi a Gerusalemme, «alla vista della città pianse su di essa dicendo: “Se avessi compreso anche tu, in questo … Continua L'articolo ... fremondoweb

Tajani: 'Le armi italiane non possono colpire la Russia' - Tajani: 'Le armi italiane non possono colpire la Russia' - "Tutto il materiale militare italiano non può essere usato al di fuori dei confini dell'Ucraina. Quindi sarà anche nostra responsabilità verificare con gli ucraini dove si usano le nostre armi, non ... ansa

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: combattimenti intensi a Kupiansk e Pokrovsk. LIVE - Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: combattimenti intensi a Kupiansk e Pokrovsk. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: combattimenti intensi a Kupiansk e Pokrovsk. LIVE ... tg24.sky

Molinari: «Salvini non è in discussione. Il dialogo Meloni-Le Pen conferma la nostra linea» - Molinari: «Salvini non è in discussione. Il dialogo Meloni-Le Pen conferma la nostra linea» - Ma è anche necessario pensare ad un tavolo di pace. Per questo non siamo d'accordo con le recenti prese di posizione del segretario generale della Nato Stoltenberg. Non vogliamo che l'Europa venga ... corriere