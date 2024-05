Se hai bisogno di rilassarti è il bagno sonoro la soluzione definitiva

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Se non sei ancora convinto del potere rigenerativo che le vibrazioni armoniche delpossono avere sulla tua psiche, è perché probabilmente non hai mai sentito parlare di questa pratica che, attraverso l’ascolto di particolari suoni, promette di stimolare un processo di avvicinamento al benessere e alla calma generale di corpo e mente. Parliamo di un’attività che non richiede alcun sforzo, che non ti chiede di stravolgere la tua routine, che non si sostituisce ad altre pratiche spirituali come lo yoga o la meditazione (ma come questa è statica), che quindi non ti costringe ad assumere posizioni particolari o a fare esercizi fisici noiosi. Qui tutto è concentrato sul tuo corpo e sui benefici che, l’ascolto di alcuni suoni prodotti da strumenti come il gong e le campane tibetane, possono regalare alla tua mente.