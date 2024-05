Scuola e mondo del lavoro | virtuosi Legami CoValenti in Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bergamo. Dai deodoranti sostenibili allo stucco metallizzato, dagli shampoo innovativi alle avveniristiche tecniche agricole, dalle prospettive per la gomma alla stampa 3D con termoindurenti. Sono alcuni dei progetti laboratoriali degli studenti che hanno lavorato fianco a fianco con le imprese del territorio, nell’ambito dell’iniziativa “”, lanciata grazie alla sinergia tra i due gruppi merceologici di Confindustria Bergamo Chimici e Materie Plastiche e Gomma e i tre istituti a indirizzo chimico della nostra provincia, Natta di Bergamo, Marconi di Dalmine e Archimede di Treviglio, a cui si aggiunge l’Istituto Erba di Castellana Grotte in provincia di Bari, gemellato con il Natta. Il percorso ha preso avvio lo scorso anno scolastico, in seguito all’accordo siglato tra Confindustria Bergamo e le tre scuole bergamasche, con l’obiettivo di rafforzare il raccordo tradel, e si articola in tre anni, accompagnando nel complesso circa 400 ragazzi dalla terza alla quinta superiore con la coprogettazione di unità didattiche integrate nei curricula scolastici.