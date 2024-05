Scovati nell’ex scuola Un gruppo di ragazzini si introduce nei locali Arriva la polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Erano una dozzina, tra ragazzi e ragazze, pronti a passare un sabato sera per divertirsi. Il gruppetto di giovanissimi, uno solo era maggiorenne, è entrato abusivamente all’interno dell’ex asilo Regina Margherita, in via Ragusa, a pochi passi dalla sede della Croce Gialla, nel quartiere del Piano. Il via vai è stato notato dai residenti, allertati anche dalla confusione che faceva. Erano quasi le 21 di sabato quando sono stati visti all’interno del perimetro recintato dell’edificio, di proprietà comunale e sede del centro diurno per disabili "Laboratori e mestieri". Di giorno l’immobile, lo stesso che nel 2013 era stato occupato da migranti e cittadini senza un tetto per rivendicare il diritto ad avere una abitazione e ribattezzato "Casa de nialtri" (era in disuso dal 2010 perché inagibile e oggetto di una ristrutturazione), accoglie una ventina di adulti con disabilità psico-fisica, già uscite dal percorso scolastico.