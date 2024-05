(Di lunedì 27 maggio 2024) Lo scorso sabato 25 maggio più di 300si erano riunite nell'exCa'di(Como). Il locale, però, non aveva più le autorizzazioni per essere usata per eventi pubblici ed è stata. .

Pubblicato il 18 Marzo, 2024 La mattina dello scorso 9 marzo è giunta alla Sala operativa della Questura la segnalazione da parte di un passante il quale ha riferito che in via Vincenzo Giuffrida si trovava una donna in lacrime che chiedeva aiuto perché aveva subito violenza sessuale da parte di ... dayitalianews

Una ragazza ha denuncia to di aver subito una violenza sessuale, la scorsa notte, a Milano . La giovane ha dato l'allarme ma non ricorda la maggior parte dei particolari sull'accaduto. Sul caso... ilmessaggero

Amici 23, Nicholas e Dustin stanno insieme I due paparazzati insieme in discoteca a Roma - Amici 23, Nicholas e Dustin stanno insieme I due paparazzati insieme in discoteca a Roma - Nicholas e Dustin di Amici stanno insieme I due ballerini sono stati avvistati insieme in discoteca: è nato del tenero tra loro tag24

Scoperte più di 300 persone ballare nell’ex discoteca Ca’ Franca di Lipomo: sequestrata - Scoperte più di 300 persone ballare nell’ex discoteca Ca’ Franca di Lipomo: sequestrata - Lo scorso sabato 25 maggio, però, i poliziotti hanno scoperto al suo interno più di 300 persone che ballavano a un evento pubblico con tanto di biglietti da mostrare all'ingresso. L'ex discoteca, però ... fanpage

In trecento a ballare al Ca’ Franca. Discoteca senza permessi: sequestrata - In trecento a ballare al Ca’ Franca. discoteca senza permessi: sequestrata - L’accusa è di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo senza autorizzazioni Oltre trecento persone impegnate a ballare al Ca’ Franca. Peccato che la discoteca non esista più. E che al suo ... laprovinciadicomo