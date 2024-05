Scontro tra tir a Peschiera del Garda | due camionisti morti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Verona, 27 maggio 2024 – Violentissimotra tir: duesono. Nell’urto sono rimaste coinvolte anche due automobili: ferite le persone alla guida. È successo intorno alle 7 di questa mattina sulla strada regionale 11 tradele Sirmione, in provincia di Verona. L’impatto, devastante, è avvenuto al confine tra il Veneto e la provincia di Trento. Delle prime informazioni, sembra che i due camion si siano scontrati in un frontale. I due feriti non sono gravi: soccorsi dal Suem 118, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, ma i medici rianimatori non sono riusciti a salvare i due, deceduti sul posto. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale veronese, i vigili del fuoco stanno lavorando per sgomberare la strada ed estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere.