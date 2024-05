Scontro a valico Rafah ucciso egiziano

(Di lunedì 27 maggio 2024) 15.40 Un soldatoè statoin unoa fuoco tra militari israeliani e militari egiziani aldi frontiera di. Lo riferisce Haaretz, citando fonti dell'esercito israeliano. Secondo il giornale, i soldati israeliani avrebbero risposto al fuoco aperto da soldati egiziani. Ma è la versione di Israele. L'esercito israeliano ha scritto: "Si è verificata una sparatoria al confine.L'incidente è sotto esame, sono in corso discussioni con gli egiziani".

