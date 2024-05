Sconnesso dalla realtà che parole di m***a | la ghigliottina scritta da Benigni scatena l' ira dei telespettatori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)speciale, "RobertoEdition". Ad annunciarlo sul suo profilo Instagram è stato Marco Liorni, conduttore dell'Eredità. Il celebre preserale di Rai Uno ha quindi avuto un autore d'eccezione per la puntata di lunedì 27 maggio: "Stasera l'ultimo gioco dell'Eredità, la '', porta la firma di un grande artista, di un poeta" ha scritto sotto al post che riportava una foto di. Alla manche finale è arrivato Sergio che si è trovato davanti la cinquina scelta dall'attore: Giro d'Italia, colori, sexy, la dolce vita, lascia o raddoppia. Indizi inusuali per chi conosce il programma e che avevano in comune l'essere spezzoni dei titoli di alcuni film di Totò. Proprio il mitico attore napoletano era la risposta alla, ma da casa moltinon hanno apprezzato.