Scomed Bomporto è pronta per il sogno promozione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si chiude senza giocare, la stagione regolare del campionato di serie C di hockey inline della, che insegue una storicain serie B: i gialloblù di Lucchini hanno comunque chiuso la prima fase di campionato, visto che l’ultimo impegno di sabato scorso, contro i Gufi Parma, non si è giocato per la rinuncia dei parmensi. Laera in ogni caso già sicura della qualificazione alla Fase finale del torneo di serie C, in programma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno a Camaiore, dove affronteranno prima un girone a quattro squadre, e poi una Final Four, si spera dal 1° al 4° posto, per stilare la classifica finale del torneo, valida per le promozioni, anche se i bomportesi sono decisi a chiedere comunque l’ammissione al torneo cadetto.

