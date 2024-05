Sciopero nazionale dei taxi fermo programmato per il 5 e 6 giugno 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024)nuovamente inla prossima settimana: blocco indetto dalle sigle nazionali per le giornate del 5 e 6. I sindacati deiconfermano loper la prossima settimana (credits @MilanoToday) – Ilcorrieredellacitta.comNuovoindetto daiin Italia. L’agitazione sindacale interna alle sigle dei tassisti prenderà piede la prossima settimana, nelle giornate del 5 e 6(mercoledì e giovedì). Come hanno fatto sapere i sindacati di categoria, la scelta è stata obbligata per la mancanza di confronto con il Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni: ancora non sono state intraprese iniziative volte al contrasto dei tassisti abusivi. Nuovodeiin Italia Le categorie sindacali hanno atteso per settimane una convocazione dai rappresentanti del Governo italiano, senza però che tale tavolo di lavoro sia mai stato aperto nelle ultime settimane.

Indetto un nuovo Sciopero dei taxi per il 5 e il 6 giugno . Lo stop di 48 ore arriva dopo l’agitazione dello scorso 21 maggio. Il governo, accusano i sindacati, non ha fornito un feedback alla precedente protesta e dunque i tassisti rincarano la dose facendo il bis: “Non essendo pervenuta alcuna ... quifinanza

I taxi scendono di nuovo in piazza contro il governo . Per il 5 e il 6 giugno è stato proclamato un nuovo sciopero nazionale di 48 ore, annunciato da Ugl taxi , Feder taxi Cisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d’Italia, Uri taxi , Fast Confal taxi , Unica taxi Cgil, Orsa taxi , ... lanotiziagiornale

I taxi in piazza contro il governo: sciopero nazionale il 5 e 6 giugno - I taxi in piazza contro il governo: sciopero nazionale il 5 e 6 giugno - I taxi tornano in piazza contro il governo: proclamato lo sciopero nazionale di 48 ore per il 5 e il 6 giugno. lanotiziagiornale

Sciopero nazionale dei taxi: stop per 48 ore - sciopero nazionale dei taxi: stop per 48 ore - I taxi "costretti" a proclamare uno sciopero di 48 ore. Lo fanno sapere i sindacati di categoria che annunciano lo stop per il 5 e il 6 giugno. Ad annunciare l'agitazione Ugl taxi, Federtaxi Cisal, ... milanotoday

Sciopero taxi il 5 e 6 giugno, l'annuncio dei sindacati: «Costretti a proclamare un nuovo fermo nazionale di 48 ore» - sciopero taxi il 5 e 6 giugno, l'annuncio dei sindacati: «Costretti a proclamare un nuovo fermo nazionale di 48 ore» - sciopero taxi il 5 e 6 giugno. Ad annunciarlo sono i sindacati: «Non essendo pervenuta alcuna convocazione dopo lo sciopero nazionale indetto per lo scorso 21 maggio, contro i diffusi ... ilmattino