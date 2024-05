Sciopero dei taxi il 5 e 6 giugno a Milano | Senza dialogo costretti a nuovo fermo di 48 ore

“Non essendo pervenuta alcuna convocazione dopo lo sciopero nazionale indetto per lo scorso 21 maggio, Contro i diffusi fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per chiedere la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, siamo stati costretti a proclamare un nuovo fermo nazionale di 48 ... ildenaro

Si replica. I sindacati dei tassisti hanno proclamato un Nuovo sciopero nazionale (dopo quello di una settimana fa), questa volta di 48 ore, per il 5 e il 6 giugno. "Non essendo pervenuta alcuna convocazione dopo lo sciopero nazionale indetto per il 21 maggio contro i diffusi fenomeni di... today

Tutti i numeri sono occupati, non c’è niente da fare. Che sia alle porte della città o in pieno centro, i Taxi sono introvabili a Roma, Milano e in altri grandi centri urbani. Un vero problema per chi, travolto dai problemi quotidiani, avrebbe avuto bisogno di un passaggio. Ma qual è il motivo ... affaritaliani