Sciopero dei taxi 5 e 6 giugno 48 ore di stop nazionale | le motivazioni

(Di lunedì 27 maggio 2024) Indetto un nuovodeiper il 5 e il 6. Lodi 48 ore arriva dopo l’agitazione dello scorso 21 maggio. Il governo, accusano i sindacati, non ha fornito un feedback alla precedente protesta e dunque i tassisti rincarano la dose facendo il bis: “Non essendo pervenuta alcuna convocazione dopo loindetto per lo scorso 21 maggio, contro i diffusi fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per chiedere la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, siamo stati costretti a proclamare un nuovo fermodi 48 ore, per le giornate del prossimo 5 e 6”. Le sigle aderenti Molte le sigle sindacali aderenti, il che lascia presagire che i disservizi ai viaggiatori saranno ingenti. L’annuncio arriva da Ugl, FederCisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d’Italia, Uri, Fast Confal, UnicaCgil, Orsa, Usb, Unimpresa, Sitan/Atn.