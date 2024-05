Schlein | quello di Giorgia Meloni è un governo mani di forbice

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (askanews) – “diè undi. Questi tagli di 250 milioni sono gravissimi e il criterio è del tutto insensato perché tagliano in proporzione di più ai Comuni che stanno investendo più risorse del Pnrr. Rischiamo che i Comuni che stanno costruendo nidi e case della comunità con il Pnrr poi a causa dei tagli delnon abbiamo le risorse per assumere educatrici ed educatori e personale sanitario che ci lavori dentro. Rischiano di diventare cattedrali nel deserto. Peraltro avevano già tagliato ai Comuni 16 miliardi del Pnrr.si conferma veramente la regina dell’austerità”. Lo afferma la segretaria del Pd, Elly, in un’intervista al Corriere della sera. Perla premier sui fondi alla sanità “mente e sono gli stessi dati dela smentirla.