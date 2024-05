Schlein lancia l’allarme | Ma come si fa a tagliare adesso ai comuni?

(Di lunedì 27 maggio 2024) La segretaria del Pd appare sconcertata dall’ultima inziativa dell’esecutivo della Meloni: “E’ un governo con le mani di forbice” Una mossa che non capisce e che è stata improvvisa, almeno secondo Elly. Il taglio dei fondi che il Governo si prepara a fare aiè qualcosa che non era previsto e che potrebbe gettare nel panico tante amministrazioni che avevano messo da parte e preparato soldi in vista di quello che si deve fare, realizzare e progettare, ma questo taglio potrebbe innescare una serie di polemiche infinite, tanto che il segretario del Pd non le manda a dire e tramite il CorSeraun allarme serio: “Vogliono davverodei soldi ai? Beh se fosse vero, quello di Giorgia Meloni si sta dimostrando un governo mani di forbice“.

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Giorgia Meloni “in questo anno e mezzo che è al Governo sta cancellando la libertà, la libertà delle persone, perché se hai un salario da fame e non puoi curarti non sei pienamente libero. Libero innanzi tutto dal bisogno”. Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly ... calcioweb.eu

Enti locali sul piede di guerra per quello che sta emergendo con i decreti attutativi di una legge di bilancio improntata all’austerità. In sostanza più fondi del Pnrr ha ricevuto un Comune, più consistenti dovrebbero essere i tagli a cui è sottoposto. Lo stato con una mano dà, con l’altra ... ilfattoquotidiano

PNRR, D'ELIA (PD): GOVERNO PROPAGANDA, TAGLIA RISORSE PER INFANZIA, DONNE E FAMIGLIE - PNRR, D'ELIA (PD): governo PROPAGANDA, TAGLIA RISORSE PER INFANZIA, DONNE E FAMIGLIE - Roma, 27 mag - "Il governo, campione del mondo di propaganda, taglia fondi ai comuni che hanno meglio impiegato le risorse Pnrr, sacrifica i nidi e i servizi educativi per l'infanzia e lascia al palo ... 9colonne

Schlein in Calabria: «Non c’è riscatto per l’Italia senza il riscatto del Sud» - schlein in Calabria: «Non c’è riscatto per l’Italia senza il riscatto del Sud» - Quindi noi continueremo a insistere su questo. Autonomia differenziata La schlein si è soffermata anche sul tema dell’autonomia differenziata, rincarando le critiche al governo di centrodestra: «Hanno ... corrieredellacalabria

Elly Schlein a Marcignana. Applausi, sorrisi e promesse: "Non esistono periferie" - Elly schlein a Marcignana. Applausi, sorrisi e promesse: "Non esistono periferie" - Non siamo solo forza di contrapposizione, ma di governo: questo ci distingue dai nostri avversari ... scritto nel luogo o nella famiglia in cui nasciamo", spiega la segretaria schlein che nel suo ... lanazione