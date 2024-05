Schlein confessa | Ero una pessima studentessa Mi riducevo a studiare nelle ultime 48 ore ma passavo comunque per una secchiona

Le studentesse usano lo smartphone 6 ore al giorno, 1 su 5 è dipendente dai social. La ricerca - Le studentesse usano lo smartphone 6 ore al giorno, 1 su 5 è dipendente dai social. La ricerca - I ricercatori hanno contattato tutte le 49 scuole superiori in 3 grandi città della Finlandia: Helsinki; Espoo; e Vantaa, coinvolgendo 1164 studentesse di 15-16 anni ... alti di ansia e un’immagine ... orizzontescuola

Stuprata in crociera con la scuola, il racconto della liceale romana: «Erano in quattro, uno mi ha portato in cabina, poi è arrivato il branco» - Stuprata in crociera con la scuola, il racconto della liceale romana: «Erano in quattro, uno mi ha portato in cabina, poi è arrivato il branco» - Attirata in cabina con l’inganno. Stuprata da tre ragazzi francesi poco più grandi di lei e anche da un minorenne. «Pensavo che il primo mi avesse portato in una sala di ... ilmessaggero

Ragazza in gita scolastica stuprata su nave da crociera, arrestati tre francesi - Ragazza in gita scolastica stuprata su nave da crociera, arrestati tre francesi - La studentessa si era imbarcata nel porto di Civitavecchia, la nave bloccata nel porto di Genova, un quarto francese minorenne è stato denunciato ... genova.repubblica