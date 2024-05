Schiacciata toscana ripiena di salumi e formaggi locali In Maremma un grande pizzaiolo apre Schiaccia Vinaio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 27 maggio 2024) Di cosa parliamo quando parliamo di un panino gourmet? Vien da chiederci parafrasando ilscrittore americano Raymond Carver dopo aver sostato allodi Cecina, in provincia di Livorno, locale inaugurato proprio quest'anno da quel mago degli impasti di Gabriele Dani. Il patron e anima della vicina Bottega Dani, pizzeria premiata con i tre spicchi del Gambero Rosso e punto di riferimento in fatto di lievitati non solo per la, pare porsi con questa sua nuova creatura, nata in collaborazione con Michele Testa e aperta tutto l'anno nel cuore di Marina di Cecina, come cartina di tornasole per aiutarci a separare il grano dal loglio, per far chiarezza cioè sullo stato dell'arte. Fuor di metafora: lontano, da un lato, dall'idea che il panino gourmet richieda come farciture solo prodotti di lusso.