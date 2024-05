Scarcerato il marito di Siu attesa per la versione della donna

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) . I medici non hanno ancora dato il via libera Ildell’influencer Siu è stato posto agli arresti domiciliari. Per lui l’obbligo di dimora e il divieto di avvicinamento allaalmeno fino a quando la moglie non potrà raccontare la propriadei fatti. Laè uscita dal coma, ma gli inquirenti non ancora hanno ricevuto il via libera dai medici per interrogarla. Jonathan Maldonato continua a definirsi innocente, nonostante le evidenze mediche racconterebbero un’altra dinamica. L’uomo, assistito dall’avvocato Giovanna Barbotto, ha cambiato ladei fatti, dichiarando di aver mentito per coprire la moglie, che temeva di essere ricoverata in psichiatria: “Aveva paura di essere ricoverata in psichiatria”, avrebbe detto agli inquirenti.