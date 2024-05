Scappano con un bambino senza pagare il conto ma quello che succede dopo è sconvolgente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Di storie di persone che mangiano a sbafo e poiviailè purtroppo piena la cronaca italiana. Sono davvero tantissimi gli episodi simili, come la coppia cheun aperitivo di 153 euro a Bari è fuggitasaldare il. Un episodio simile si è verificato sempre in Puglia, a Foggia, dove una comitiva composta da tre adulti e unha ben pensato di mangiare a volontà in un ristorante “All you can eat”, il Sushi Xian, alla periferia della città pugliese. In fugacon bimbo a seguito I fatti si sono svolti sabato sera 25 maggio verso le 23:30 nel suddetto ristorante, dove il gruppo di commensali aveva ordinato un menu fisso per tre persone, più due bottiglie di vino, acqua e dolci. Iltotale era di 109 euro, di certo non una cifra elevatissima, ma il gruppetto al momento diha tagliato la cortapassare per la cassa.