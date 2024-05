Scalata al Castello - folla lungo il percorso

(Di lunedì 27 maggio 2024) di Andrea Lorentini Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Non ha tradito le attese la 51esima edizione dellaalche ha infiammato il folto pubblico presentele strade del centro . In campo maschile ha dominato il keniano Joseph Kimutai che ha chiuso con il tempo di 28’ e 46’’ precedendo il burundiano Therence Bizoza. Terzo l’azzurro Yohanes Chiappinelli, tra i più attesi alla vigilia. Kimutai si è scrollato di dosso la compagnia poco dopo metà gara e ha trionfato con un assolo sotto i portici di via Roma. Anche tra le donne il successo è andato al Kenya grazie a Purity Gitonga che ha concluso la prova con il tempo di 15’ 30’’ ed ha preceduto la giovanissima, 18enne, etiope Abera Kumsa Hawi Completa il podio l’altra sorella Gitonga, Caroline.

