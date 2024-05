Saudi Pro League - i pronostici sulle partite di lunedì 27 maggio | ultima giornata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 27 maggio 2024)Pro, finisce in archivio anche il massimo campionatota: quasi tutto da decidere in zona retrocessione. Va in archivio anche laPro, il massimo campionatota, stravinto dall’Al-Hilal di Milinkovic-Savic e Mitrovic con con tre turni di anticipo. Trenta vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta per la squadra della capitale Riad, uno dei quattro club che la scorsa estate non hanno badato a spese acquistando diversi big dall’Europa. Nessuno è stato realmente in grado di contrastare lo strapotere degli uomini di Jorge Jesus, il cui obiettivo adesso è cercare di chiudere da imbattuti. Milinkovic-Savic – IlVeggente.it (Ansa)Nell’ultimo turno l’Al-Hilal andrà a caccia dell’ennesimo successo in casa dell’Al-Wehda, squadra ormai salva e che da inizio aprile in poi ha ottenuto a malapena una vittoria.