Sassuolo - un pari inutile per salutare la A Squadre poco motivat - destini già segnati

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilsaluta la serie A incastrando un pareggio in quel di Roma. Cornice grandi firme, quella dell’Olimpico gremito, dentro la quale i neroverdi sono la comparsa che serve, e la festa la guasta solo in parte. Altro era ilguastafeste, altro hanno a cui pensare la Lazio e il pubblico biancoceleste – il passo d’addio di Luis Alberto, ad esempio, ma non solo – che non a battere unin campo per onor di firma, e già retrocesso, che strappa une con ilsaluta, dopo 11 stagioni, la serie A in coda ad una gara che i neroverdi non hanno nemmeno giocato male. Resta il dubbio di come sarebbe finita se la Lazio avesse avuto bisogno di vincere, ma siccome sulla croce rossa non si spara, stiamo al punto numero 30 della stagione neroverde e lo registriamo come tale, non senza evidenziare che così pochi punti, in A, ilnon li aveva mai fatti.

Il Milan femminile pareggia a Napoli e allunga la striscia positiva a nove gare (sette vittorie). Le rossonere di Corti, già certe del primo posto in poule salvezza, sono passate in svantaggio a causa di un’autorete di Gallazzi, poi l’1-1 definitivo di Chmielinski. Ultimo impegno sabato alle 18 ... sport.quotidiano

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... calcionews24

LAZIO, È in E.League con un pari. Viola 8ª, speranza Atene - LAZIO, È in E.League con un pari. Viola 8ª, speranza Atene - Niente da fare per la Fiorentina tramite campionato. La Lazio pareggia col sassuolo, un 1-1 firmato Zaccagni e Viti. Un punto che basta ai biancocelesti per chiudere la Serie A al settimo ... firenzeviola

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - Abbiamo fatto un bel percorso in questi mesi". Così Tudor dopo il pari con il sassuolo. Ultima partita in biancoceleste per Felipe Anderson, che ha voluto salutare i suoi tifosi a fine partita: "Vi ... servizitelevideo.rai

Serie A: Estasi Udinese, Frosinone retrocesso! Roma in Europa, Napoli fuori - Serie A: Estasi Udinese, Frosinone retrocesso! Roma in Europa, Napoli fuori - I Toscani ribaltano il risultato e restano in A, il gol dell'Udinese condanna i ciociari. pari deludente per il Napoli, doppio Arnautovic per l'Inter ... football-magazine