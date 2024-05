Sarah Toscano contestata da ex prof di Amici | Ecco chi doveva vincere lei non ha molto da dire

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

Sarah ha vinto Amici 23 ma è stata parecchio criticata. Per molte persone (famose e non), la concorrente sarebbe troppo "acerba", parola (anche) di una ex di Amici del talent. "Non ha niente da dire", ex di Amici contesta la vittoria di Sarah. Grazia Di Michele, intervistata dai colleghi di TVBlog, ha espresso un parere sfavorevole nei confronti della neovincitrice del talent: È una ragazza che non ha niente da dire. È acerba, è in formazione. Può dare l'idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che 'sì, ce la posso fare'. Un bel bigliettino da visita per i casting. Secondo la ex di Amici il vincitore sarebbe dovuto essere Holden: "ha delle carte", ha aggiunto la Di Michele. Cosa ne pensate?