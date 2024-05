Sanità Roma Approva il Piano di Risanamento | Ora la Palla Passa alle Asl

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Pescara - Il via libera Il Tavolo di monitoraggio hato il decreto legge per la copertura del disavanzo sanitario in Abruzzo, suscitando soddisfazione nell'assessore regionale Nicoletta Verì. "Nessuna tassa e nessun commissariamento," ha dichiarato l'assessore, sottolineando l'importanza del parere favorevole ottenuto dal Tavolo di monitoraggio istituito presso i ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze (Mef). Prossimi passi L'zione del decreto legge,to a maggioranza in consiglio regionale, garantisce l'equilibrio economico-finanziario dei conti sanitari regionali. Ora, il prossimo compito spetta ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali (Asl), che devono predisporre i piani di razionalizzazione delle spese.