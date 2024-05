Sanità – Abbattimento liste di attesa e cancellazione tetti di spesa del personale Il Nursing Up | Mancano le coperture finanziarie

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Ancora una volta, come è spesso accaduto dall’inizio del suo incarico, il Ministro Schillaci è arrivato a sostenere apertamente che la migliore soluzione possibile per risolvere la carenza disanitario, nel nostro Paese, è quella di arrivare ad assumere infermieri dall’estero”., situazione allo sbando, ilUp: “Schillaci ha addirittura ignorato la questione della grave carenza infermieristica, giunta oggi ad una vera e propria voragine” E’ molto diretto e non ha dubbi Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp, nell’affermare che, a proposito del ministro della Salute, “Molte volte, nelle sue uscite pubbliche, Schillaci ha addirittura ignorato la questione della grave carenza infermieristica, giunta oggi ad una vera e propria voragine, con 175mila professionisti dell’assistenza mancanti all’appello.