Sanchez ' no all' uso delle armi a Kiev in territorio russo'

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il premier spagnolo Pedroha assicurato oggi che Madrid non prevede l'uso difornite aper attacchi in. "Non contempliamo un uso in questo senso", ha replicato a una domanda al riguardo nella conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.non ha specificato che tipo di materiale militare sarà fornito a, ma ha assicurato che la Spagna fornirà "capacità militari in questo momento negoziate con il governo ucraino". E ha poi chiarito che Madrid sta già rifornendo missili Patriot, confermando l'invio di tank Leopard e altre "munizioni". .

Zelensky a Madrid accolto da Felipe VI, poi l'incontro con Sanchez - Zelensky a Madrid accolto da Felipe VI, poi l'incontro con sanchez - Roma, 27 mag. (askanews) - Volodymyr Zelensky è atterrato a Madrid, dove è stato accolto dal re spagnolo Felipe VI. Il presidente ucraino incontrerà il primo ministro Pedro sanchez per firmare un ... libero

