San Gregorio trovati 5 lavoratori in nero su 8 | sospesa l’attività di un’azienda

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nell’ambito di una mirata campagna di prevenzione e contrasto al fenomeno del lavoro in “”, su impulso del Comando Provinciale di Catania, con particolare attenzione alla verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri della Stazione di Sandi Catania, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e al personale dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), hanno effettuato, nella mattinata, diversi accessi ispettivi ad attività imprenditoriali della zona. In tale contesto, i militari hanno posto sotto la loro lente d’ingrandimento, tra le altre, una ditta esercente il commercio al dettaglio di prodotti vari con sede operativa a Sandi Catania. Durante il controllo all’azienda, sono state rilevate diverse irregolarità a partire dalla presenza di 5, su 8nei locali dell’azienda al momento dell’ispezione, per i quali, il datore, non ha inviato la comunicazione preventiva di assunzione.