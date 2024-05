La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo ds in vista della prossima stagione: il Secolo XIX ha fatto una lista di nomi La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo ds in vista della prossima stagione: il Secolo XIX ha fatto una lista di nomi. In questo momento però ci sarebbero tre profili papabili […] calcionews24

Sampdoria, Paratici jr batte la Juventus: in tribuna papà Fabio. E i rapporti con Manfredi... - sampdoria, paratici jr batte la Juventus: in tribuna papà Fabio. E i rapporti con Manfredi... - Il legame tra Fabio paratici e la sampdoria affonda le sue radici nel passato. L`ex dirigente della Juventus è `cresciuto` calcisticamente proprio a Genova, insieme. calciomercato

Sampdoria Under 16, la gioia di Schembre per la vittoria di misura ottenuta contro la Juventus - sampdoria Under 16, la gioia di Schembre per la vittoria di misura ottenuta contro la Juventus - promessa della sampdoria Under 16, ha disputato un’ottima prestazione contro la Juventus. La doppietta del figlio di paratici e la terza rete di Forte hanno archiviato un quarto di finale playoff ... sampnews24

Sampdoria, l’intensa settimana di Manfredi fra Ferrero, ritiro e scelta del nuovo ds - sampdoria, l’intensa settimana di Manfredi fra Ferrero, ritiro e scelta del nuovo ds - Domani a Milano nuova e vecchia proprietà a confronto davanti alla giudice Daniela Marconi: dopo tanti rinvii bisogna partorire un accordo tombale ... genova.repubblica