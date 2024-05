Salvini | I clandestini di Castel Volturno devono tornare a casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non possiamo ospitare gli immigrati di tutto il mondo in Italia e non è più possibile che vi sia un comune comecon 30mila residenti e 15-20-25mila immigrati. Vanno rispediti a. E l’Europa non fa la prima cosa che dovrebbe fare, difendere i confini dell’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo(Caserta), dove ha partecipato ad un appuntamento elettorale a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Luigi Petrella, sindaco uscente di Fratelli d’Italia appoggiato dalla Lega, ma non da Forza Italia. “è la rappresentazione tipica di quello che è il nostro slogan, ‘Più Italia e meno Europa’, di questa Europa che mette in difficoltà i pescatori e i contadini, si occupa di caldaie e mette fuori legge le buste di plastica per l’insalata e i pomodori perché inquinano.