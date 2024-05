Salvezza Empoli Nicola sui social | Te lo prometto te lo dimostro

Empoli , 27 maggio 2024 – “La salvezza con l' Empoli per il percorso fatto è una delle più belle in termini di estetica del gioco e di voglia di crederci fino alla fine. Sono felice per quanto fatto, per i ragazzi e per la società. Ma anche altri avrebbero potuto prendere quel che abbiamo preso ... sport.quotidiano

CACCIA AL NUOVO ALLENATORE - CACCIA AL NUOVO ALLENATORE - Un'eredità pesante da raccogliere quella lasciata dall'ex tecnico del Leicester, che vede due nomi davanti a tutti: Paolo Montero, il tecnico uruguaiamo al momento in forza alla Juventus, e Davide ... servizitelevideo.rai

Domenica amara in DR1 per Erba eliminata dai playoff, e Cucciago ko nei playout a Bergamo - Domenica amara in DR1 per Erba eliminata dai playoff, e Cucciago ko nei playout a Bergamo - Excelsior Bergamo: Bellarosa Tommaso 25, Casanova Paolo 12, Locatelli Filippo 10, Faipò Gabriele 6, Gavazzeni Luca 5, Bernardi Samuele 4, Bertoletti Mattia 3, Mazzoleni Manuel 2, Lanorte Vincenzo 2, ... primacomo

L'allenatore dei miracoli (di cui non parla mai nessuno) - L'allenatore dei miracoli (di cui non parla mai nessuno) - La diapositiva della salvezza è nel post del tecnico sui social: due frasi, la prima “Te lo prometto” cancella da una riga, e sotto “Te lo dimostro”, evidenziata. Per la quarta volta verrebbe da ... today