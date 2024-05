Salvano il prezioso riso Carnaroli dal cambiamento climatico utilizzando una tecnica innovativa

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ci stavamo già rassegnando a dire addio alclassico, a rischio come altre cultivar diin purezza, perché più difficile da coltivare. Anche e soprattutto a causa del. Da alcuni anni ormai, tra fine di aprile e inizio maggio, nel momento in cui è prevista la semina di risi a ciclo lungo, nelle zone vocate alla coltivazione del cereale – Piemonte, Lombardia e Veneto – si abbattono violenti nubifragi che allagano i campi e impediscono la messa a dimora dei semi, costringendo le aziende a coltivare varietà simili al, con cicli vegetativi più brevi ma non con le stesse caratteristiche organolettiche. Fortunatamente esistono realtà evolute che non si arrendono e superano l’ostacolo aggirandolo. Riserva San Massimo, un’area naturale di oltre 600 ettari all’interno del Parco della Valle del Ticino, a 45 chilometri da Milano e neanche 20 da Pavia, è riuscita a coltivare 120 ettari diautentico adottando metodi innovativi e la semina in acqua per garantire la produzione 2024 del “re dei risi”.

