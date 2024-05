Salsomaggiore - litiga con la compagna in hotel e cade dal balcone | volo di 9 metr - 42enne è in coma

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'uomo di 42 anni è ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma con numerose fratture. In carcere la donna. La coppia è già nota alle forze dell'ordine. Non è da escludere che al momento dell’episodio fosse sotto effetto di alcol e droghe. .

