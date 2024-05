Salerno niente più pedaggio con Visa e Mastercard sull’A3

(Di lunedì 27 maggio 2024) I conducenti di auto e veicoli che percorrono l’autostrada A3 Napoli-hanno scoperto che, dal 1 maggio 2024, non possono più pagare ilcon carte. La novità è stata comunicata dalla società concessionaria SPN (Pompei Napoli). Chi circola, dunque, deve utilizzare metodi di pagamento alternativi come le carte American Express e Bancomat (circuito Fastpay). L’avviso per quanto riguardae l’A3 è stato pubblicato online sul sito web della società e affisso con appositi cartelli ai caselli autostradali lungo la tratta interessata. Ma non sono ancora spiegati i motivi della decisione. Segui ZON.IT su Google News. .

Pedaggi: sulla Napoli-Salerno vietate due carte di credito - Pedaggi: sulla Napoli-Salerno vietate due carte di credito - Sorpresa per gli automobilisti che da alcuni giorni non possono più pagare al casello con Mastercard e visa. La Società, senza alcuna spiegazione, accetta solo American Express ... napolitoday

Pedaggi: sull’A3 Napoli-Salerno non si accettano più carte Visa e Mastercard per pagare - Pedaggi: sull’A3 Napoli-Salerno non si accettano più carte visa e Mastercard per pagare - StampaDal 1° maggio scorso, il sistema di pagamento del pedaggio sull’autostrada A3 Napoli-Salerno ha subito una significativa modifica che sta causando disagi tra gli automobilisti. La società SPN Sa ... salernonotizie

Autostrada Salerno-Napoli, altre brutte notizie per gli automobilisti: non si potrà pagare con Visa e Mastercard - Autostrada Salerno-Napoli, altre brutte notizie per gli automobilisti: non si potrà pagare con visa e Mastercard - Autostrada Salerno-Napoli, stop al pagamento con molte carte di credito: non vengono più accettate visa e Mastercard ... salerno.occhionotizie