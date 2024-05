Sagra della Tellina a Passoscuro | istituita disciplina di traffico provvisoria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 27 maggio 2024)– Dal 31 maggio al 2 giugno, in occasione46° edizione”, verràla seguentedi, per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti. Chiusura alveicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in: piazza Domenica Santarelli, dalle ore 15,00 del 30 Maggio p.v. alle ore 13,00 del 03 Giugno p.v.;piazza Salvo D’Acquisto, dalle ore 08,00 del 30 Maggio p.v. alle ore 12,00 del 03 Giugno p.v.;via Florinas ,tratto tra Via Ardauli a Via Gonessa(escluse), dalle ore 06,00 del 31 Maggio p.v. alle ore 02,00 del 03 Giugno p.v.via Valledoria , tratto compreso tra Via Sennariolo e Via Florinas dalle ore 15.