Sacro Cuore - idee giovani in gara Premiato il Progetto Scuola Impresa

(Di lunedì 27 maggio 2024) La classe II B si è aggiudicata il primo posto del ilche ha visto impegnate in questo anno le classi dellaMedia del, in collaborazione con Sira Group e con la Confindustriadell’Emilia Romagna. All’auditorium del Seminario, dopo il saluto del sindaco Enzo Lattuca, sono stati presentati i progetti selezionati di fronte ad un giuria composta dai rappresentanti dalle realtà imprenditoriali che nel corso dell’anno si sono coinvolte con questa esperienza, accogliendo gli studenti in azienda e partecipando ai momenti di formazione: Carlotta Gruppioni di Sira Group, Daniela Tamburini di Wellness Foundation, Giampiero Gardellini di Officine Maccaferri, Laura Amadesi di BBS, Mariastella Mancini di Lab Analisi Bio 5 e vicepresidente di Confindustria Emilae Rexina Saraci di Refuel.

