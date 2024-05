Russia | talebani potrebbero essere rimossi da elenco organizzazioni vietate

(Di lunedì 27 maggio 2024) Mosca, 27 mag. (Adnkronos) – I ministeri russi hanno informato Putin che Mosca potrebbe rimuovere idalla lista dellein. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale Tass, citando il Ministero degli Esteri. Inoltre, laha invitato ia partecipare al Forum economico di San Pietroburgo a giugno. Zamir Kabulov, direttore del secondo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri russo, ha dichiarato che “escludere idall’delleè d’obbligo e senza questa decisione sarà prematuro parlare di riconoscimento del governo talebano in Afghanistan. Di conseguenza, la questione è ancora in fase di elaborazione, stiamo aspettando che venga presa una decisione?.

