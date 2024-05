(Di lunedì 27 maggio 2024) Lucca, 27 maggio 2024 – Sabato pomeriggio i Carabinieri della stazione di San Concordio, in collaborazione con i colleghi di Pieve di Compito, hannoun cittadino marocchino, 35enne, senza fissa dimora e regolare sul territorio nazionale, per i reati di rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di armi. Il fatto è avvenuto intorno alle 16,50 in via Elisa, nelstorico di Lucca: la centrale operativa ha inviato sul posto una volante della Stazione di San Concordio, allertata per un cittadino marocchino 60enne che era stato aggredito per futili motivi da un connazionale. L'uomo, che in un primo momento si è dato alla fuga, prima di dileguarsi ha sferrato al 60enne un violento pugno al volto. La fuga, però, è durata poco: mentre i Carabinieri acquisivano le prime dichiarazioni, la vittima ha identificato prontamente l'uomo che l'aveva colpito.

Ruba un cellulare e accoltella due uomini in pieno centro, arrestato - Il fatto è avvenuto lo scorso sabato in via Elisa, nel centro storico di Lucca. L'uomo adesso si trova nella casa circondariale di Lucca.

