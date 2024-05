Royal Family parla l’esperto | Nonostante un orribile 2024 Carlo non abdicherà

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il giornalista e scrittore Vittorio Sabadin, esperto di politica inglese e della famiglia monarchica, sentenzia: “IIIl’età,la malattia, non”. L’intervista con l’AdnKronos. “Di Kate non sappiamo più nulla, possiamo solo intuire che sta molto, molto male”. E a proposito di una possibile riconciliazione del padre con Harry: “Ipotesi molto, molto lontana”Leggi anche: “William ora ha paura”. Kate, le ultime notizie spaventano: cosa succede William e il fratello HarryIl re nonIIIl’età,la malattia, non“. Il giornalista e scrittore Vittorio Sabadin è sicuro. “Quello di Edoardo VIII fu per il Paese un vero choc, fu considerato un tradimento. Chi abdica dà l’impressione di essere un disertore”.

