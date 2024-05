Rovigo | trovato un cadavere?su spiaggia Porto Tolle**

(Di lunedì 27 maggio 2024) Rovigo, 27 mag. - (Adnkronos) -un cadavere in avanzato stato di decomposizione benché integro, apparentemente di sesso maschile, sulla‘Scano boa' del comune diTolle (Rovigo). La segnalazione è arrivata da un cittadino che ha intravisto un corpo semi-sepolto dalla sabbia. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e al 118, i carabinieri della locale stazione e militari del Nucleo Investigativo per i primi rilievi. La Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto l'autopsia sul cadavere per stabilirne le cause del decesso.

Migliori spiagge dell’Abruzzo 2024: l’elenco delle più belle - Migliori spiagge dell’Abruzzo 2024: l’elenco delle più belle - La spiaggia di Punta Penna è completamente selvaggia e immacolata, priva dunque di stabilimenti e dove potrete trascorrere la vostra giornata al mare in totale relax. Nei pressi di Ortona invece ... tag24

RAM 1500 mette in salvo una Tesla Cybertruck insabbiata | Video - RAM 1500 mette in salvo una Tesla Cybertruck insabbiata | Video - Così, l’ironia sul web ha trovato la sua fonte. Non è la prima volta che una ... ma il disguido poteva capitare a chiunque. Andare in auto su una spiaggia non è una mossa responsabile, a prescindere ... clubalfa

Rimosso l'ordigno bellico trovato in spiaggia a Trapani - Rimosso l'ordigno bellico trovato in spiaggia a Trapani - TRAPANI, 27 MAG. - Un ordigno bellico è stato rinvenuto sulla spiaggia antistante le mura di Tramontana a Trapani, suscitando preoccupazione tra i residenti e i turisti della zona. L’area è stata ... infooggi