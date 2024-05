Rotonda Nazario Sauro | contrasto agli ormeggi abusivi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024): La Polizia di Stato e La Guardia Costiera hanno emesso dei controlli, denunciato un 42enne per occupazione abusiva di spazio demaniale Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli –, con il supporto della Sezione Mare dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei finanzieri del R.O.A.N, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e della verifica sulla regolarità degli, finalizzato aldei fenomeni dismo sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante la zona di via.Nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato un 42enne napoletano per violazione di sigilli e occupazione abusiva di spazio demaniale, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione, in quanto aveva posto in rimessaggio 25 imbarcazioni prive di motore nello specchio d’acqua sottostante la, già sottoposto a sequestro giugno del 2023 Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.