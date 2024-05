Ronaldo si è preso anche l’Arabia altro record formidabile | i numeri

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 27 maggio 2024) Cristiano, 39 anni, continua ad accumularenella sua carriera. Di seguito sono riportati idell’ultimo traguardo in Arabia Per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League la squadra dell’ Al Nassr ha sfidato la squadra dell’Al Ittihad, posizionata al quinto posto in classifica, vincendo la partita con un risultato per quattro a due. Per la squadra del Al-Nassr, inoltre, ha fatto doppietta l’attaccante Cristiano. Quest’anno la squadra di Cr7 si è dovuta accontentare del secondo posto. Al primo si è posizionata, invece, la squadra dell’ Al-Hilal, che ha disputato un campionato idilliaco restando imbattuti e pareggiando solo tre partite, vincendo così il resto. Per la squadra di Cristiano, però, c’è ancora una piccola possibilità di sollevare un nuovo trofeo che potrebbe cambiare in meglio la stagione, stiamo parlando della Coppa del Re.