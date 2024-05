Romania i 28 convocati in vista degli Europei | ci sono sei ‘italiani’

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il commissario tecnico dellaEduard Iordanescu ha annunciato la lista dei 28per il ritiro indel 2024.sei i calciatori che militano in Italia tra A e B: Nedelceanu del Palermo, M. Marin del Pisa, R. Marin dell’Empoli, Mihaila e Man del Parma e Puscas del Bari. C’è anche una vecchia conoscenza del nostro campionato come l’ex Genoa, Radu Dragusin, ora al Tottenham. Laprimadisputerà due amichevoli contro Bulgaria (4 giugno) e Liechtenstein (7 giugno). I; portieri: Florin Nita (Gaziantep), Horatiu Moldovan (Atletico Madrid), Stefan Tarnovanu (FCSB), Razvan Sava (Cluj); difensori: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Radu Dragusin (Tottenham), Bogdan Racovitsan (Rakow), Adrian Rus (Pafos), Ionut Nedelcearu (Palermo), Andrei Burca (Al-Ahli), Vasile Mogos (Cluj), Nicusor Bancu (Universitea Craiova); centrocampisti: Deian Sorescu (Gaziantep), Marius Marin (Pisa), Alexandru Cicaldau (Konyaspor), Razvan Marin (Empoli), Nicolae Stanciu (Damac) , Dennis Man (Parma), Valentin Mihaila (Parma), Yanis Hagi (Alaves), Constantin Grameni (Farul), Darius Olaru (FCSB), Adrian Sut (FCSB), Florinel Coman (FCSB); – attaccanti: Denis Dragus (Gaziantep), George Puscas (Bari), Denis Alibec (Al-Mu’ayyad), Daniel Birligea (Cluj).

