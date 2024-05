Romagna in fiore In ottomila per Silvestri nei terreni agricoli che salvarono la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024)persone, un grande happening dedicato alla musica ma anche al ricordo dell’alluvione. Un successo l’anteprima ravennate del tour estivo di Daniele, che ha offerto il suo ’Cantastorie recidivo’ a un pubblico fatto di famiglie con bambini, nonni e nipotini, anche con cani al seguito, che hanno affollato la Torraccia, palcoscenico all’aperto inusuale per i concerti, ma scelto per omaggiare il sacrificio della Cab Terra, neidi proprietà della più antica cooperativa agricola della provincia, la cui generosità ha salvato il centro delladall’avanzata delle acque lo scorso maggio, immolando ettari dida coltura per far defluire la piena. Il concerto del cantautore romano – promosso da Ravenna Festival all’interno della rassegnain, eventi gratuiti e rigorosamente green per riscoprire il territorio – è stato aperto alle 16 dalla cantautrice Casadilego e si è concluso poco prima delle 19, quando la fiumana di gente ha lasciato i campi della Torraccia così come era arrivata: a piedi o in bicicletta, con la via Marabina chiusa al traffico veicolare fino alle 20 di ieri sera.