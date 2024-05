Roma uomo in mimetica impugna coltello e padella e semina il panico nel quartiere Prati

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nel, vicino al centro di, unarmato di unae di unhato iltra i passanti. L’, scrive il Corriere, indossa una tutae ha un cappello calato sul volto. «Undi colore indotato disi aggira in zona: ho chiamato le forze dell’ordine verificando che la notizia è vera e a seguito della segnalazione da parte dei cittadini è in corso la ricerca dell’da parte dei carabinieri. Fate attenzione», si legge in un messaggio WhatsApp, condiviso con i residenti del Municipio I, scritto dal consigliere municipale di maggioranza Renato Sartini. L’sarebbe stato avvistato per la prima volta in piazza degli Strozzi, proprio alle spalle del tribunale.

(Adnkronos) – Massima Allerta a Roma per un uomo in mimetica e con un cappello calato sul volto che si aggira con un coltello in una mano e una padella nel'altra in piazza dei Prati degli Strozzi, nel centralissimo quartiere Prati, a Roma . Numerosi i residenti ad aver segnalato, spaventati, la ... periodicodaily

(Adnkronos) – Massima Allerta a Roma per un uomo in mimetica e con un cappello calato sul volto che si aggira con un coltello in una mano e una padella nel'altra in piazza dei Prati degli Strozzi, nel centralissimo quartiere Prati, a Roma . Numerosi i residenti ad aver segnalato, spaventati, la ... webmagazine24

L' Uomo , che si muova in strada armato di padella e coltello , non ha proferito parola. Dalle prime informazioni non avrebbe aggredito o minacciato nessuno.Continua a leggere fanpage

Uomo in mimetica gira in strada con un coltello e una padella in mano: paura a Roma - uomo in mimetica gira in strada con un coltello e una padella in mano: paura a roma - L’uomo, che si muova in strada armato di padella e coltello, non ha proferito parola. Dalle prime informazioni non avrebbe aggredito o minacciato nessuno. fanpage

Roma, attimi di panico a Prati: uomo armato di coltello in strada - roma, attimi di panico a Prati: uomo armato di coltello in strada - Paura nel quartiere Prati di roma, dove un uomo è sceso in strada stringendo un coltello in una mano e una padella nell’altra. Vestito in mimetica militare, ha seminato il terrore in Piazza dei Prati ... tag24

L'omaggio di RaiPlay Sound al capitano della Roma, campione d’Italia 1983, poi leader nel Milan - L'omaggio di RaiPlay Sound al capitano della roma, campione d’Italia 1983, poi leader nel Milan - Capitano fedele della roma, condusse la squadra all'apice della Coppa dei Campioni ... E Il capitano silenzioso cerca di interpretare quei silenzi, esplorando la vita di un uomo che, nonostante onori ... gazzetta