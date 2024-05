(Adnkronos) – L’Atalanta batte il Torino 3-0 nell’ultima giornata di campionato, si prende il quarto posto in classifica e esclude la Roma dalla prossima Champions League. I nerazzurri , reduci dal trionfo in Europa League, superano i granata con i gol di Scamacca (26?), Lookman (43?) e Pasalic ... seriea24

E` andata in archivio la trentottesima e ultima giornata della regular season di Serie A 2023/2024: ecco tutti i verdetti . NUMERO 20 PER L`... calciomercato

Per la prima volta nella storia cinque squadre italiane vanno in Champions . E la Roma arriva sesta. Un’incredibile congiuntura astrale ci potrebbe regalare pure il sesto posto, ma contro ogni amor di patria l’Atalanta batte il Torino e nega una squadra in più all’Italia e l’Europa che conta alla ... ilfattoquotidiano

Rennes, in via di definizione l'arrivo di Massara come direttore sportivo - Rennes, in via di definizione l'arrivo di Massara come direttore sportivo - Dopo la separazione con il Milan arrivata il 7 giugno del 2023, a un anno di distanza Frederic Massara è pronto a tornare nel mondo del calcio, precisamente al Rennes, come riportato da L'Equipe. gianlucadimarzio

Roma, senza Champions addio David: per l'attacco spunta Pavlidis - roma, senza champions addio David: per l'attacco spunta Pavlidis - I soldi della champions sono sfumati. La vittoria dell`Atalanta e la sconfitta del Bologna hanno decretato la qualificazione in Europa League della roma che ora. calciomercato

All'Aniene ha ricevuto il premio Ussi: "Sarebbe bello ripetere da tecnico i livelli alti che ho raggiunto da giocatore" - All'Aniene ha ricevuto il premio Ussi: "Sarebbe bello ripetere da tecnico i livelli alti che ho raggiunto da giocatore" - All'Aniene ha ricevuto il premio Ussi: "Sarebbe bello ripetere da tecnico i livelli alti che ho raggiunto da giocatore" ... gazzetta