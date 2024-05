Roma ora il check-in dei voli si fa alla stazione Termini Ecco come fare

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arriva in Italia il primo accordo trae aeroporto che permetterà ai viaggiatori diil-in in modo pratico e veloce. A, in vista anche del Giubileo 2025, ci sarà la possibilità di usufruire di questo particolare servizio, offerto da Aeroporti diin collaborazione con la compagnia aerea ITA Airways e la. Sarà proprio dche i passeggeri di ITA Airways, in partenza dal “Leonardo da Vinci”, potranno godersi la città ed effettuare il-in, con almeno tre ore e mezza di anticipo dpartenza, direttamente da. Un’iniziativa innovativa volta a rendere l’esperienza del viaggio pratica e sostenibile, in piena sinergia con le istituzioni, che rendela prima città europea a promuovere questo progetto.

