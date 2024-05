Roma investe 47enne e scappa | i frammenti del mezzo incastrano la pirata della strada

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 maggio 2024)una donna e. È successo alcuni giorni fa in viaStorta aall’incrocio con via R. Lerici, dove una, dopo essere stata investita da un veicolo che non s’è fermato a prestare soccorso, ma è fuggito via, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Pietro. Polizia locale diCapitale risale allache ha investito una– foto repertorio – Ilcorrierecitta.comLe indagini degli agentiPolizia locale A intervenire sono stati gli agentiPolizia Locale del XIV Gruppo Montemario che hanno immediatamente avviato le ricerche per ritracciare il. Le attività investigative hanno permesso ai caschi bianchi di mettersi in breve sulle tracce di un autocarro, visto che sul luogo del sinistro sono stati trovatidelincidentato.